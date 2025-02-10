إيناس الجرمقاني عن مارك ضو: لماذا يتدخل او يلعب دور الزعيم او الوصي على الرئيس نواف سلام!؟

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كتبت إيناس الجرمقاني عبر منصة اكس التالي:

هل أصبح مارك ضو يلعب دوراً أكبر من حجمه؟ هل يحاول طرح نفسه كزعيم او لاعب اساسي عن الدروز! سمعنا انه يردد دائماً بأن وليد بيك لا يدعم الدروز ! هل كان يستحق أصوات الاشتراكيه و إسقاط المير طلال! وحده وليد بيك يستطيع الاجابه.

وأضافت: كرمال ما تنفهم التغريدة الاخيره غلط… كل الاحترام و التقدير للحج وليد البعريني، و ما يطالبه هو حقه في الحكومة. تساءلت عن ما وراء خطوة مارك، و كما سأل المقدم، ما هو دوره و لماذا يتدخل او يلعب دور الزعيم او الوصي على الرئيس نواف سلام!



وأرفقت التغريدة بفيديو للنائب البعريني في مقابلة مع الصحافي رواد ضاهر. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا