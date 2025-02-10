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3 نساء يقدمنَ على عدة عمليات سرقة في بعلبك.. هل من وقع ضحية أعمالهن؟

10
FEBRUARY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:
حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة قامت بها عصابة مؤلفة من مجموعة نساء مجهولات الهوية، وذلك ضمن مدينة بعلبك وبخاصة في محلة السوق التجاري.
بتاريخ ٩-٢-٢٠٢٥، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي، توافرت لها معلومات عن تنفيذ امرأة عملية سرقة ألبسة من داخل متجر في المحلة المذكورة.
على الفور، توجهت دورية من مخفر بعلبك الى المكان المشار إليه، وتمكنت من توقيف /٣/ نساء على متن سيارة نوع "مرسيدس" لون ابيض- تم ضبطها-، وهن كل من اللبنانيات:
- م. ر. (مواليد عام ١٩٨٤)
- ش. ر. (مواليد عام ١٩٨٩)
- ر. ك. (مواليد عام ٢٠٠١)
بتفتيشهن والسيارة عثر على الألبسة المسروقة، وكيس يحتوي على /٣٢٨/ حبة كبتاغون.
باستماعهن، اعترفت (ش. ر.) بقيامهن بعملية السرقة.
لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صور الموقوفات، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالهن وتعرفوا اليهن، الحضور الى مخفر بعلبك او الاتصال على رقم الهاتف ٣٧٠٨٠٠-٠٨، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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