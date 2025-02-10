بيانٌ من "الخارجية" حول تصريحات نتنياهو: نقف بجانب السعودية!

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أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين في بيان، عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على الأراضي السعودية، مؤكّدة وقوفها "إلى جانب المملكة العربيّة السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها".

وشددت على "رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم لا سيما في لبنان"، وحثت "للدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (٢٠٠٢) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي".