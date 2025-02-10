الموت يخطف أحد المشتركين في مسابقة ملك جمال لبنان بعدما خذله قلبه!

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خيّم الحزن على بلدة العقبة اللبنانية بعد الاعلان عن وفاة أحد شبابها حازم أبوشهلا في المملكة العربية السعودية، إثر تعرّضه لأزمة قلبية مفاجئة.

رحيل المهندس شكّل صدمة لمن يعرفه، وقد رثاه أصدقاؤه وعائلته بكلمات تفطر القلب في انتظار تشييع جثمانه اليوم ليدفن في أرض الوطن، بعدما خانه قلبه الذي طالما نبض له وهو في بلاد الاغتراب.

أبوشهلا، الذي عُرف بمشاركته في مسابقة ملك جمال لبنان لعام 2021، ينحدر من بلدة العقبة في راشيا الوادي. كان عمره 25 عاماً عندما قدّم سيرته الذاتية أمام الملأ في المسابقة، قائلاً إنه في طفولته كان متأثراً بإخوته الكبار ومستواهم العلمي، مما شكّل له إلهاماً للاجتهاد والتفاني في دراسته.