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تعزيزات عسكرية على جانبي الحدود اللبنانية ـــ السورية... لا يبدو أن هناك مؤشرات على وقف إطلاق النار

10
FEBRUARY
2025
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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

تُبذل مساعٍ سياسية لتطويق الاشتباكات المتواصلة منذ أربعة أيام على الحدود اللبنانية - السورية في وقت دفع فيه الجيش اللبناني بتعزيزات إلى المنطقة بعد أوامر الرد على مصادر النيران.

 

وبينما قالت مصادر مطلعة إن هناك اتصالات على أعلى المستويات للتهدئة، أوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يبدو أن هناك مؤشرات على وقف إطلاق النار، بل هناك قرار سوري بإفراغ القرى الحدودية التي يقطنها لبنانيون».

 

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن الجيش اللبناني أرسل، أمس، تعزيزات عسكرية إلى منطقة «مشاريع القاع» بعد تعرضها لإطلاق نار من الجانب السوري في جوسيه، فيما أشارت معلومات إلى تسجيل تعزيزات عسكرية من الجهة السورية لمواصلة العمليات على الحدود مع لبنان.


الشرق الأوسط
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