الراعي: جميع الوزراء واعدون... والخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق في محور الانحطاط

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اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "بانتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عادت الثقة إلى قلوب اللبنانيين وإلى أسرة الدول العربية والغربية، وهي ثقة لطالما انتظروها فأتت بعد طول انتظار وازدادت بالأمس بتأليف الحكومة اللبنانية الموصوفة بالاصلاح والانقاذ".



ورأى الراعي خلال عظة قداس عيد مار مارون من كاتدرائية مار جرجس في بيروت، أن جميع الوزراء في الحكومة الجديدة واعدون، متمنيا لهم النجاح في المهام الكبيرة التي تنتظرهم.



وقال الراعي: "نصلي الى مار مارون كي يشفع بالحكومة الى الله فتتمكن من الاصلاح والانقاذ. ونشكر الله لانه حمى لبنان ويحميه. احييكم فخامة الرئيس. يقول لنا القديس مارون في هذا العيد، وطني وطن القداسة لا وطن الحديد والنار، وطني وطن السلام لا وطن الحروب، وطني وطن الحضارة لا وطن الانحطاط، وطني وطن الانفتاح لا وطن الانعزال. اوقفوا التمادي في المماطلة. اوقفوا اسقاط السلطة القضائية. اوقفوا فقدان السيادة والكرامة. اوقفوا الاعتداء على الدستور. لقد اختنق الشعب من الجمود فقدموا له حلا من حلول وتسوية من تسويات وحقيقة من حقائق".



وأشار الى أن الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو الانزلاق في محور الانحطاط، قائلا: "بقدر ما يجب أن نبقى على الحياد الإيجابي تجاه المحاور الاقليمية يجب أن ننحاز الى محور الحضارة والنهضة والرقي".