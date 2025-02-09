وزيرات الحكومة... ما لا تعرفونه عنهنّ!

A + A -

شكلت الحصة النسائية في حكومة العهد الأولى للرئيس جوزف عون (20%) من حكومة من 24 وزيرًا أطلق عليها رئيسها نواف سلام «حكومة الإصلاح والإنقاذ»، وهنّ 5 وزيرات.

وإذا كانت الحصة النسائية في حكومة نواف سلام أفضل بكثير مما كانت عليه في حكومة نجيب ميقاتي (وزيرة وحيدة هي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي عساكر)، فإن حكومة حسان دياب التي سبقتها ضمت في العام 2020 ست وزيرات، الأمر الذي خلف حينذاك صدمة إيجابية لدى المطالبين بتعزيز الحضور النسائي في مؤسسات الدولة اللبنانية.

ويقول مراقبون إن الوزيرتين ريما كرامي وحنين السيد، وهما من الطائفة السنية، فيما الوزيرة تمارا الزين وهي من الطائفة الشيعية، والوزيرة لورا الخازن لحود وهي من الطائفة المارونية، والوزيرة الأرمنية نورا بيرقداريان.

وفيما يلي نظرة إلى المؤهلات العلمية لوزيرات حكومة العهد الأولى:

- د.ريما كرامي، وزيرة التربية والتعليم العالي، تحمل شهادات عليا في الكيمياء وتعليم العلوم، وهي أكاديمية وباحثة وتشغل منصب أستاذة مشاركة ورئيسة قسم التربية في الجامعة الأميركية في بيروت.

- د.نورا بايراقداريان، وزيرة الشباب والرياضة، هي أستاذة ورئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية وأستاذة محاضرة في الجامعة الأميركية.

- د.تمارا الزين، وزيرة البيئة، تشغل منذ العام 2022 منصب الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وهي أول امرأة تتولى قيادة هذه المؤسسة منذ تأسيسها في العام 1962، حائزة على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من فرنسا، ولها أبحاثها في براءتي اختراع دوليتين في مجال إزالة التلوث الإشعاعي، ترأست في العام 2023 لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونيسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس، لتكون بذلك أول شخصية لبنانية تترأس هذه اللجنة منذ تأسيس اليونيسكو.

- د.حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية، هي خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي. قادت عمليات الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان. درست في جامعات مختلفة في مدينة نيويورك، وعملت في شركة «مورغان ستانلي»، ومعهد الكويت للبحوث العلمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

- لورا لحود، وزيرة السياحة، هي رئيسة لجنة مهرجان البستان الدولي للموسيقى الكلاسيكية، وابنة ميرنا البستاني أول سيدة دخلت البرلمان في تاريخ لبنان، والدها نقيب سابق للمقاولين وشقيق زوجها هو النائب الراحل نسيب لحود الذي عرف باستقامته ونزاهته.