لبنان يتأثر بمنخفض جوي بدءًا من اليوم..!

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يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بقاء الاجواء باردة خاصة خلال الليل ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيًا بدءًا من صباح اليوم الأحد بمنخفض جوّي متوسط الفعالية مصدره البحر الأسود يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين ١١ و ١٩ في بيروت وبين ٨ و ١٩ لطرابلس ، في زحلة بين ٣ و ١٣ درجة.

تحذير: من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى.



الطقس المتوقع في لبنان:



الأحد:

- غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات.

يتحوّل تدريجيًا خلال النهار إلى غائم وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة.

- تتكاثف الغيوم خلال الفترة الصباحية جنوب البلاد فتتساقط الأمطار جنوبًا ومن ثم تصبح شاملة بدءًا من الظهر، تشتّد غزارتها أحيانًا وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

- تتساقط الثلوج إعتبارًا من ١٢٠٠ متر وتتدنى ليلاً لتلامس الـ ١١٠٠ متر.



الاثنين:

- غائم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

- يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

- تتساقط الثلوج إعتبارًا من ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق نهارًا وتلامس الـ ١١٠٠ متر ليلاً.



الثلاثاء:

- غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات.

- دون تعديل بدرجات الحرارة.

- تتساقط أمطار متفرقة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق .