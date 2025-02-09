"مبروك خاصة لمعالي الوزير ياسين جابر".. غادة عون: على أمل أن تصدق النيات!

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كتبت القاضية غادة عون على حسابها على منصة إكس وقالت: "مبروك للشعب اللبناني الحكومة الجديدة .ومبروك خاصة لمعالي الوزير ياسين جابر الذي صرح بان لا شطب للودائع والحل يبدأ من مصرف لبنان . ١٠٠% حضرة السيد الوزير .لقد مضى على قيامي بمراسلة المصرف المركزي أكثر من سنة لمعرفة مصير ال ٨ مليار د.أ.في قضية اوبتيموم ،هذا المبلغ الذي يوازي العمولات التي جناها المصرف المركزي في عملياته مع شركة اوبتيموم والذي خرج من الحساب الاستشاري في مصرف لبنان وفقا لتقرير كرول المحاسبي .ولا نعرف حتى تاريخه اين ذهب هذا المبلغ .الحل بالتأكيد في فتح كل دفاتر المصرف المركزي وفضح كل شيء بما في ذلك مصير مبلغ الثماني مليار $ .على امل ان تصدق النيات."

وأضافت: "بعدين مبلغ بهذا الحجم ، لا يجب ان تكون مسؤولية فضح كيفية استعماله او مصيره على عاتق وزير المالية وحده انما على عاتق الحكومة باكملها لكونه يحل جزءا"هاما من ازمة المودعين."