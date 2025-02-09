عناوين الصحف ليوم الأحد 9 شباط 2025

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النهار: حكومة نواف سلام: انطلاقة قياسية لـ"الزمن الجديد"
الديار: الكلام الأميركي تفجيري وغير مسبوق... عون: لا يعنينا
الأنظار الى لقاء بري وأورتاغوس... والثنائي يردّ في 23 شباط
مُسلحو «هيئة تحرير الشام» قصفوا قرى حدوديّة بالمسيّرات... قتلى وجرحى
الشرق الاوسط السعودية: إعلان تأليف الحكومة اللبنانية... ورئيسها يتعهد باستعادة ثقة العالم بالبلاد
أولى حكومات عهد عون ولدت تحت وطأة الضغوط الأميركية... وضمت 24 وزيراً
الأنباء الكويتية: مجلس الوزراء يبصر النور قبل ساعات من اجتماع أركان الدولة في «عيد القديس مارون» .. ويعقد أول اجتماعاته الثلاثاء.. وميقاتي مهنئاً خلفه: نتمنى أن يكون التعاون سمة المرحلة
ولادة حكومة العهد الأولى .. وسلام: الإصلاح طريق نهوض لبنان