"الثنائي" سيرد على كل المسوقين لهزيمته والمشككين بقدراته... التفاصيل...

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

ان الثنائي الشيعي سيرد على كلام المسؤولة الاميركية مورغان اورتاغوس وكل المسوقين لهزيمته والمشككين بقدراته يوم 23 شباط في مناسبة تشييع الامين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين في المدينة الرياضية، ومن المتوقع ان يكون الحدث اكبر من مليوني، وتاريخي واستثنائي في حياة لبنان.

اشارة هنا، الى انه سيتم الاعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بالتشييع في مؤتمر صحافي قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل في قاعة رسالات قرب السفارة الكويتية. وعلم ان وفودا من الدول العربية والاوروبية ستشارك في المهرجان.