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أول تعليق لرئيس الجمهورية بعد تشكيل الحكومة !

8
FEBRUARY
2025
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اعرب عن ارتياحه لتشكيل الحكومة وهنأ رئيسها والوزراء

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الرئيس عون: أعضاء الحكومة غير حزبيين وسيكونون حتما
في خدمة جميع اللبنانيين وهدفهم مصلحة لبنان
------------------------
الرئيس عون: تشكيل " حكومة الإصلاح و الإنقاذ" استند الى معايير
ابرزها عدم انتماء الوزراء الى أحزاب سياسية واعتمدت الكفاءة والاختصاص
------------------------
الرئيس عون: أعضاء الحكومة سيكونون متجانسين و متضامنين
و يعملون كفريق عمل متماسك لتحقيق غد افضل
-----------------------

اعرب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن ارتياحه لتشكيل الحكومة الجديدة و هنأ رئيسها نواف سلام والوزراء متمنيا" لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

واكد رئيس الجمهورية على ان تشكيل " حكومة الإصلاح و الإنقاذ" استند الى المعايير التي تم التوافق عليها مع الرئيس سلام واهمها الا تضم وزراء ينتمون الى أحزاب سياسية. وقد اعتمدت في تسميتهم الكفاءة والخبرة والاختصاص، إضافة الى السيرة الذاتية والسمعة الحسنة. وقد تحققت هذه المعايير بحيث سيكون أعضاء الحكومة متجانسين و متضامنين يعملون كفريق عمل متماسك لتحقيق ما يعقده عليهم اللبنانيون من امال من اجل غد افضل.

وقال الرئيس عون " ان أعضاء الحكومة غير حزبيين لكنهم سيكونون حتما في خدمة جميع اللبنانيين لان هدفهم سيكون فقط مصلحة لبنان".

 

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