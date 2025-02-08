باسيل معلقاً على تشكيل الحكومة: ليست المرة الأولى التي نواجه فيها تحالفاً رباعياً... وسنواجهه ألف مرة

A + A -

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "إكس": "قلت اننا لا نتمسّك بأي شيء ولكننا لا نقبل بأي شيء؛

لا نقبل بأن يسمّي احد عنّا من يمثلّنا.

لا نقبل بأن يتنكّر أحد لهويتنا ونضالنا.

لا نقبل بأن نتخلّى عن حقوقنا ودورنا.

لم نقبل بأن يمدّ احدٌ يده على قرارنا، وحتماً على كرامتنا.

لم نقبل ان يفرض احد علينا شيئاً من غير قناعتنا ولو عاقبنا.

لم نقبل ان يأخذ احد توقيعنا ولو اضطهدنا... وحتما لن نقبل.

ليست المرّة الأولى التي نواجه فيها تحالفاً رباعياً، وسنواجهه الف مرّة... بالنهاية، نقف لما نؤمن به ولو وقفنا وحيدين.