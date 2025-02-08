عاجل - بالأسماء: هؤلاء هم وزراء الحكومة الجديدة!

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بالأسماء: هؤلاء هم الوزراء في حكومة الرئيس نواف سلام:

نائب رئيس الحكومة: طارق متري

وزير الثقافة: غسان سلامة،

وزير الدفاع: ميشال منسىز

وزير الطاقة: جو صدي،

وزيرة السياحة: لورا لحود

وزير الخارجية: يوسف رجّي

وزير الشؤون الإجتماعية: حنين السيد

وزير التربية: ريما كرامي،

وزير المهجرين : كمال شحادة

وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد

وزيرة البيئة: تمارا الزين،

وزير الأشغال: فايز رسامني،

وزير الزراعة: نزار هاني،

وزير الداخلية: أحمد الحجار،

وزير المالية: ياسين جابر.

وزير العدل: عادل نصار

وزير الاقتصاد: عامر البساط.

وزير الصحة: ركان ناصر الدين،

وزير العمل: محمد حيدر

وزير الاتصالات: شارل الحاج

وزير الإعلام: بول مرقص

وزيرة الشباب والرياضة: نورا بيرقدريان

وزير الصناعة: جو عيسى الخوري

وزير التنمية الادارية: فادي مكي