عاجل - بالأسماء: هؤلاء هم وزراء الحكومة الجديدة!

A+
A-
بالأسماء: هؤلاء هم الوزراء في حكومة الرئيس نواف سلام:
نائب رئيس الحكومة: طارق متري
وزير الثقافة: غسان سلامة،
وزير الدفاع: ميشال منسىز
وزير الطاقة: جو صدي،
وزيرة السياحة: لورا لحود
وزير الخارجية: يوسف رجّي
وزير الشؤون الإجتماعية: حنين السيد
وزير التربية: ريما كرامي،
وزير المهجرين : كمال شحادة
وزير الشؤون الاجتماعية: حنين السيد
وزيرة البيئة: تمارا الزين،
وزير الأشغال: فايز رسامني،
وزير الزراعة: نزار هاني،
وزير الداخلية: أحمد الحجار،
وزير المالية: ياسين جابر.
وزير العدل: عادل نصار
وزير الاقتصاد: عامر البساط.
وزير الصحة: ركان ناصر الدين،
وزير العمل: محمد حيدر
وزير الاتصالات: شارل الحاج
وزير الإعلام: بول مرقص
وزيرة الشباب والرياضة: نورا بيرقدريان
وزير الصناعة: جو عيسى الخوري
وزير التنمية الادارية: فادي مكي