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“BetArabia” تجدد دعمها لنادي إنترانيك للموسم الثاني على التوالي

8
FEBRUARY
2025
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أعلنت منصة “BetArabia”، المشغل الرسمي لها شركة OSS، عن تجديد دعمها لنادي إنترانيك لكرة السلة لموسم 2024-2025، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وأكد جاد غاريوس، رئيس مجلس إدارة OSS، أن هذا الدعم يعكس التزام المنصة المستمر بتعزيز الرياضة اللبنانية، ولا سيما كرة السلة، باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في لبنان. كما شدد على الدور الحيوي الذي تلعبه الرياضة في تنمية الشباب اللبناني، لما لها من تأثير إيجابي على الأفراد والمجتمع ككل.

وفي هذا السياق، صرّح غاريوس قائلًا:
“عندما قدمنا الدعم لإنترانيك، كنا وما زلنا نؤمن بأهمية الرياضة للبنان وشبابه، ولدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. نحن ملتزمون بالمساهمة في دفع لبنان نحو النهوض في مختلف القطاعات، ولا سيما الرياضية، ليعود بلدنا إلى موقعه الريادي.”

يأتي هذا الدعم ضمن استراتيجية “BetArabia” لتعزيز حضورها في المشهد الرياضي اللبناني، والمساهمة في تطوير الفرق المحلية، ودفع عجلة الرياضة نحو مزيد من النجاح والتقدم.

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