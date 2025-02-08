طلال أرسلان: حمى الله لبنان!

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كتب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان: "اتقوا الله بلبنان هذه أفضل كلمة أوجهها اليوم في ذكرى ميلاد الأمير مجيد أرسلان… الزعيم الوطني العربي الكبير الذي حاول بكل جهد أن يبني وطناً نفتخر نحن وأبنائنا به على مدى الأجيال، ولا أستذكر إلا صورته الجميلة وهو راكع لتقبيل العلم اللبناني في بشامون الأبية عنوان الاستقلال، ونزاهته بنوايا صافية وانتماءً وطنياً يرخص له الغالي والنفيس.

عندما أسمع الخطابات والبيانات والمقابلات والتحاليل السياسية من كل حدب وصوب في بذورها الحقد والكراهية واللؤم والانقسام والتجريح والتخوين أسأل نفسي هل نحن في وطن واحد؟ هل نحن منضوين تحت هوية واحدة؟ أصبح من المعروف والجلي أمامنا هو إظهار المشاهد الخلافية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني البريء على حساب الوطن ووحدته وكرامته وسيادته واستقلاله… أصبحنا في شريعة غاب غير معروف أولها من آخرها…

فلنلتفت إلى ما يحصل حولنا ولنأخذ الدروس والعبر من تجاربنا أو من تجارب الآخرين، فسوريا ضربت والعراق ضرب وفلسطين وحل الدولتين أصبحا في خبر كان وغزة والضفة الغربية والأردن ومصر مهددين إمّا بالتهجير القسري أو بالتقسيم أو بالحروب، والنتائج كيفما حللتها غير مطمئنة على الإطلاق أمام كل ما يحصل. فلنتطلع إلى وضعنا الداخلي ولنبحث في الطرق والأساليب التي تجمعنا ولا تقسمنا لحماية ما تبقى من ارتدادات حتمية ستؤثر علينا بالمباشر إذا لم نتدارك وبسرعة لملمة شملنا لنكون صوتا واحداً وموقفاً واحداً يحفظ لنا لبنان وأهله من كل شرّ…

حمى الله لبنان واتقوا الله بلبنان."