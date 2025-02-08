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يفرض خوّة على المحالّ والمارّة.. هذا ما حلّ به!

8
FEBRUARY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات السّلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى فصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام أحد الأشخاص بفرض الخوّة على أصحاب المحالّ التجارية وبعض المارّة، في منطقتَي الأوزاعي وطريق المطار، مستخدمًا سكّينًا لهذه الغاية.

بنتيجة المتابعة والرصد، تمكّنت إحدى دوريات الفصيلة بتاريخ 7-2-2025 من توقيفه بالجرم المشهود في منطقة الأوزاعي، لدى دخوله أحد المحالّ التجارية شاهرًا سكّينًا، ومحاولًا فرض خوّة على صاحبه، وتبيّن أنّه يدعى:

– ع. د. (من مواليد عام 1990، لبناني)

بتفتيشه عثر معه على سكّين.

كما تبيّن أنّه من أصحاب السوابق في عمليات السلب، وفرض الخوّة، وتعاطي المخدّرات.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه.

أودع الموقوف القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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