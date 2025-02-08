اضطراباتٌ مرتقبة في خدمات "أوجيرو"!

A + A -

أعلنت هيئة "أوجيرو" في منشور على حسابها عبر منصة "إكس"، اليوم السبت، أن فرقها الفنية تعمل على تنفيذ أعمال استبدال وتحديث لعدد من معدات الاتصالات على الشبكة المحلية، في إطار خطط تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات.



وأوضحت "أوجيرو" أن هذه العمليات قد تتسبب في اضطرابات مؤقتة في خدمات الاتصالات والإنترنت في بعض المناطق، لكنها أكدت أن الفرق المختصة تعمل على إعادة تشغيل الخدمات تدريجيًا فور انتهاء الأعمال المذكورة.



وأضافت الهيئة، "نشكر المشتركين على تفهّمهم، ونعمل جاهدين لضمان تقديم خدمات اتصالات متطورة وموثوقة".