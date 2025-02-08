عقد إضافية جديدة في مسار التأليف؟

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أشارت مصادر سياسية إلى عقد إضافية تتخطى مسألة الوزير الشيعي الخامس والجهة التي تسميه، معتبرةً في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن العقدة تكمن في الرسائل الأميركية التي وصلت الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام وتحذيرهما من مغبة إشراك "حزب الله" في الحكومة.



وإذ توقفت المصادر عند محاولة البعض استغلال الليونة التي أبداها كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتمثيل كل الكتل النيابية وتسهيل عملية تشكيل الحكومة، رأت أن عدم تخلّي البعض عن أسلوب المحاصصة واستمراره بوضع العقد أمام سلام، كما عدم إطلاق يده في تشكيل الحكومة التي يريدها، جعل الأمور معقدة أكثر ووضع لبنان تحت المجهر الدولي، لافتةً إلى أنه كان ينبغي على ثنائي "أمل" و"حزب الله" القبول بالحصة التي أعطيت له وتجنب المطالبة بالميثاقية لانها قد تعرقل تشكيل الحكومة وتؤدي الى تأخير عملية اعادة الاعمار.