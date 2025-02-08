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لبنان يتأثّر بمنخفض جوي إعتباراً من الغد.. إليكم التفاصيل!

8
FEBRUARY
2025
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يستقر الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من صباح اليوم السبت مع بقاء الاجواء باردة خاصة خلال الليل ومن المتوقع أن يتأثر لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا يؤدي الى طقس متقلب مع تساقط أمطار وثلوج متفرقة.

تحذير :من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم:

- غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات، يتحسن الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجة الحرارة

- احتمال تساقط أمطار خفيفة وبعض الثلوج على ارتفاع ٩٠٠ متر خاصة في المناطق الشمالية والداخلية

- يبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع ٩٠٠ متر خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

الأحد:

- غائم جزئياً بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر

- تحوّل تدريجي للطقس الى غائم مع تساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة

- تساقط للثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

الإثنين:

- غائم إجمالا بدون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

- تشكّل الضباب على المرتفعات

- أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد

- رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية

- تساقط للثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق.

الثلاثاء:

- غائم جزئياً الى غائم ويتشكل الضباب على المرتفعات

- ارتفاع محدود بدرجات الحرارة

- أمطار متفرقة متقطعة

- تساقط الثلوج على ارتفاع ١٤٠٠ متر وما فوق يتخلله انفراجات واسعة في الفترة المسائية.

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