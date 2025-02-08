عناوين الصحف ليوم السبت 8 شباط 2025

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الأخبار

تأليف الحكومة: الامتحان الأبرز بعد الأوامر الأميركية

خطة أورتاغوس: وجود أميركي – دولي على الحدود

«ثنائي الوصاية» يريد تفجير لبنان

الديار

الكلام الأميركي تفجيري وغير مسبوق… عون: لا يعنينا

الأنظار الى لقاء بري وأورتاغوس… والثنائي يردّ في 23 شباط

مُسلحو «هيئة تحرير الشام» قصفوا قرى حدوديّة بالمسيّرات… قتلى وجرحى

اللواء

حركة رئاسية متسارعة لإصدار المراسيم.. وبعبدا غير معنية بتصريحات أورتاغوس

لقاء حامٍ بين برّي والموفدة الأميركية اليوم.. وعون يتصل بالشرع لتطويق الاشتباكات الحدودية

البناء

مبعوثة ترامب تسبّب له الجرصة في بعبدا… وعون: كلامها يلزمها ولا يلزمنا

الطلق الصناعيّ «السعيديّ» لم ينفع لولادة الحكومة بانتظار العملية القيصرية

الجمهورية

الحكومة في المخاض .. و"الوزير الخامس" قيد الحسم: الفيتو الأميركي على الحزب تستتبعه هجومات واعتراضات