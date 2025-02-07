فياض ‏ردًا على ‏المواقف الأميركية الداعية لعدم مشاركة حزب الله بالحكومة: مجرد فقاعة إعلامية فارغة

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في حديث لل lbci حول المواقف الأميركية التي تدعو إلى عدم مشاركة حزب الله بالحكومة أو ممارسة نفوذه عليها:
إن المواقف الأميركية التي ترفض مشاركة حزب الله بالحكومة بأي شكل من الأشكال، هي محاولة استثمار إعلامي وسياسي على غير ذي موضوع، لأنّ مسار تشكيل الحكومة الذي تم الاتفاق عليه لا يقوم على مشاركة حزبيين من كل الأحزاب المعنية بما فيها حزب الله، وأن ما يتم السعي إليه هي حكومة كفاءات غير حزبية يتم التشاور بشأنها بين الكتل النيابية والرئيس المكلَّف.
ومن هذه الزاوية، المواقف الأميركية هي مجرد فقاعة إعلامية فارغة.. وهذا لا يلغي بصورة عامة، كون الأميركيين بمواقفهم التصعيدية يتصرّفون كوكلاء عن الإسرائيليين، وهم يخونون دورهم الإشرافي المفترض على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، ويمارسون ضغوطات على الساحة الداخلية اللبنانية، بما لا تحتمله التوازنات السياسية والاجتماعية والحقائق التمثيلية التي تعكسها الخريطة النيابية، وهم بذلك يدفعون هذه الساحة وتوازناتها إما إلى الانهيار أو الانفجار، وهذا من شأنه أن يُهدّد كل مسار التعافي والاستقرار الذي ينتظره اللبنانيون.