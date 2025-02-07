فياض ‏ردًا على ‏المواقف الأميركية الداعية لعدم مشاركة حزب الله بالحكومة: مجرد فقاعة إعلامية فارغة

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اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض في حديث لل lbci حول ‏المواقف الأميركية التي تدعو إلى عدم مشاركة حزب الله بالحكومة أو ممارسة نفوذه ‏عليها:‏

إن المواقف الأميركية التي ترفض مشاركة حزب الله بالحكومة بأي شكل من الأشكال، هي محاولة استثمار ‏إعلامي وسياسي على غير ذي موضوع، لأنّ مسار تشكيل الحكومة الذي تم الاتفاق عليه لا يقوم على ‏مشاركة حزبيين من كل الأحزاب المعنية بما فيها حزب الله، وأن ما يتم السعي إليه هي حكومة كفاءات غير ‏حزبية يتم التشاور بشأنها بين الكتل النيابية والرئيس المكلَّف. ‏

ومن هذه الزاوية، المواقف الأميركية هي مجرد فقاعة إعلامية فارغة.. وهذا لا يلغي بصورة عامة، كون ‏الأميركيين بمواقفهم التصعيدية يتصرّفون كوكلاء عن الإسرائيليين، وهم يخونون دورهم الإشرافي ‏المفترض على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، ويمارسون ضغوطات على الساحة الداخلية ‏اللبنانية، بما لا تحتمله التوازنات السياسية والاجتماعية والحقائق التمثيلية التي تعكسها الخريطة النيابية، ‏وهم بذلك يدفعون هذه الساحة وتوازناتها إما إلى الانهيار أو الانفجار، وهذا من شأنه أن يُهدّد كل مسار ‏التعافي والاستقرار الذي ينتظره اللبنانيون.‏