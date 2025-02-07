living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فياض ‏ردًا على ‏المواقف الأميركية الداعية لعدم مشاركة حزب الله بالحكومة: مجرد فقاعة إعلامية فارغة

7
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب  علي فياض في حديث لل lbci  حول ‏المواقف الأميركية التي تدعو إلى عدم مشاركة حزب الله بالحكومة أو ممارسة نفوذه ‏عليها:‏

إن المواقف الأميركية التي ترفض مشاركة حزب الله بالحكومة بأي شكل من الأشكال، هي محاولة استثمار ‏إعلامي وسياسي على غير ذي موضوع، لأنّ مسار تشكيل الحكومة الذي تم الاتفاق عليه لا يقوم على ‏مشاركة حزبيين من كل الأحزاب المعنية بما فيها حزب الله، وأن ما يتم السعي إليه هي حكومة كفاءات غير ‏حزبية يتم التشاور بشأنها بين الكتل النيابية والرئيس المكلَّف. ‏

ومن هذه الزاوية، المواقف الأميركية هي مجرد فقاعة إعلامية فارغة.. وهذا لا يلغي بصورة عامة، كون ‏الأميركيين بمواقفهم التصعيدية يتصرّفون كوكلاء عن الإسرائيليين، وهم يخونون دورهم الإشرافي ‏المفترض على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار ١٧٠١، ويمارسون ضغوطات على الساحة الداخلية ‏اللبنانية، بما لا تحتمله التوازنات السياسية والاجتماعية والحقائق التمثيلية التي تعكسها الخريطة النيابية، ‏وهم بذلك يدفعون هذه الساحة وتوازناتها إما إلى الانهيار أو الانفجار، وهذا من شأنه أن يُهدّد كل مسار ‏التعافي والاستقرار الذي ينتظره اللبنانيون.‏

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   