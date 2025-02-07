السفارة السورية تنفي اخبارا مزعومة عن مطالبة بضم لبنان الى سوريا!

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انتشر عبر بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تصريح لوزير الدفاع السوري مرهف ابو قصرة قال فيه" "ان لبنان يعتبر أراض سورية قسمها الاستعمار الفرنسي ونطالب بضمها الى بقية المحافظات السورية".

"فريق فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام وبعد الاتصال بالسفارة السورية اوضحت انه"في ظل الفلتان الاعلامي الالكتروني الذي لا يمكن ضبطه يتم تناقل الاخبار الزائفة وغير الصحيحة، لذا فان اي خبر لم يرد عبر المصادر الرسمية او عبر اخبار وزارة الاعلام السورية، او التصاريح الرسمية للمسؤولين السوريين، هو عار من الصحة".