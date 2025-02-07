إدانة من "نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل": فرض الإملاءات الأميركية على لبنان مرفوضة

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دانت "نقابة تجار البقاع وبعلبك الهرمل"، في بيان، "التصريحات المستفزة التي أطلقتها نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، بحق المقاومة اللبنانية، والتي تعكس تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية اللبنانية، ومحاولة مرفوضة لفرض الإملاءات الأميركية على لبنان".

واعتبرت "ان حديث أورتاغوس عن "هزيمة حزب الله" هو مجرد دعاية سياسية لا تمتّ إلى الواقع بصلة، فالمقاومة أثبتت أنها عنصر قوة في حماية لبنان وسيادته، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني اللبناني، ولا يمكن لأي قوة خارجية أن تلغي دوره أو تقرر مستقبله".

وأضافت: "كما نرفض بشكل قاطع التهديدات والضغوط التي تمارسها واشنطن لفرض تشكيل حكومة وفق مصالحها، ونؤكد أن اللبنانيين وحدهم من يقررون مسار بلدهم السياسي والاقتصادي بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية".

ورأت إن "السياسات الأميركية القائمة على العقوبات والحصار لم تؤدِّ إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وزيادة معاناة اللبنانيين وإفقارهم".

وختمت: "ان سيادة لبنان وقراره الحر ليسا محل مساومة، ونرفض أي محاولة للمساس بحقوق اللبنانيين في الدفاع عن أرضهم وكرامتهم. كما ندعو جميع القوى الوطنية والاقتصادية إلى التكاتف في مواجهة هذه السياسات العدائية التي لا تهدف إلا إلى زعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد الوطني خدمةً للمصالح الصهيونية".