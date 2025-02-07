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مصنّع وتاجر كبتاغون يتنقل بمستندات مزورة والمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية توقفه!

7
FEBRUARY
2025
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار العمل المُستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي والمتابعة الحثيثة من قبل قطعات وحدة الشرطة القضائية لمكافحة آفة المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معلومات عن أحد أخطر مُصنّعي وتجّار مادة الـ “كبتاغون” ومُصدّريها للدول العربيّة، ويدعى:

– ع. أ. (مواليد عام 1966، لبناني) مُلقّب بـ “أبو خالد”، ومطلوب بموجب عدّة مذكّرات بجرائم مخدّرات، وخطف، وتزوير.

والذي تم توقيفه في العام 2015، ليتبيّن لاحقًا أنّ شخصًا آخر دخل السّجن بدلا عنه، بعد أن زوّر أوراقه لقاء مبلغ ماليّ، بهدف كفّ البحث عنه.

بنتيجة التحريّات والاستقصاءات التي قامت بها المجموعة الخاصة في هذه الوحدة، تبيّن أنّه يتنقّل بين لبنان وسوريا وتركيا مُستخدمًا إخراج قيد مزوّر باسم شقيقه المتوفّي، وهو حذر جدًّا في تنقّلاته.

بناء على إشارة القضاء المختصّ، وبعد رصد ومراقبة دقيقة استمرّت لنحو شهرين، قامت قوّة من المجموعة بتنفيذ عمليّة نوعية بتاريخ 30-01-2025 أسفرت عن توقيفه على متن سيّارة نوع “كيا-بيكانتو” في ساحة بلدة عرسال.

أودع الموقوف القطعة المُختصّة للتوسّع بالتحقيق معه، عملًا بإشارة القضاء المعني.

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