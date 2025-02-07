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أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، اليوم الجمعة إلى أنَّ " تصريح أورتاغوس تدخل سافر بالسيادة اللبنانية وخروج عن كل اللياقات الدبلوماسية ومقتضيات العلاقات الدولية".

وأضاف رعد، "من يريد أن يتحدث عن الفساد لا يحتضن الارهاب".

وتابع، "صورة القبح التي أظهرتها حرب "اسرائيل" ضد غزة ولبنان تكفي للحكم عند الناس في العالم من هو الذي يدعم الارهاب ويسلحه ويموله ويهجر الناس من أرضهم".

وأكمل، "المنتصر هو من كشف صورة المعتدي القبيحة والتي ظهر فيها أنه يمارس الإبادة الجماعية ضد المدنيين والنساء والبيوت الآمنة والمستشفيات".

وزاد رعد، "نراهن على إرداة شعبنا المتمسك بالخيار المقاوم".