living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كليب يتحدّث عن "الإنذار العسكري الإسرائيلي والإنذار السياسي الاميركي": "الخطر ما زال كبيرًا"!

7
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب الصحافي سامي كليب، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "الإنذار العسكري الإسرائيلي فوق البقاع أمس، والإنذار السياسي الاميركي الذي يستكمل اليوم في لبنان ليسا امورًا عابرة".

وأشار كليب، إلى أن "الخطر ما زال كبيرًا في ظل اعادة رسم خريطة المنطقة". وتابع، "يحتاج لبنان تسريع خطوات التأليف والإصلاحات لتخفيف الخطر وليس إلغاؤه".

ولفت إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتنع بان الفرصة مناسبة لاستكمال معركته ضد إيران وحلفائها ولديه غطاء ترامبي واسع. ولعل وزير الخارجية السعودية حمل في زيارته الأخيرة الى لبنان نصائح أقرب الى التحذير كي يتم تسريع الخطوات السياسية، وكي تحظى زيارة الرئيس عون العتيدة إلى الرياض بدعم خليجي واسع".

وختم كليب: "هل يقتنع جهابذة السياسة عندنا بان ثمة فرصة الآن يجب عدم إضاعتها؟".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   