كليب يتحدّث عن "الإنذار العسكري الإسرائيلي والإنذار السياسي الاميركي": "الخطر ما زال كبيرًا"!

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كتب الصحافي سامي كليب، اليوم الجمعة، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "الإنذار العسكري الإسرائيلي فوق البقاع أمس، والإنذار السياسي الاميركي الذي يستكمل اليوم في لبنان ليسا امورًا عابرة".



وأشار كليب، إلى أن "الخطر ما زال كبيرًا في ظل اعادة رسم خريطة المنطقة". وتابع، "يحتاج لبنان تسريع خطوات التأليف والإصلاحات لتخفيف الخطر وليس إلغاؤه".



ولفت إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتنع بان الفرصة مناسبة لاستكمال معركته ضد إيران وحلفائها ولديه غطاء ترامبي واسع. ولعل وزير الخارجية السعودية حمل في زيارته الأخيرة الى لبنان نصائح أقرب الى التحذير كي يتم تسريع الخطوات السياسية، وكي تحظى زيارة الرئيس عون العتيدة إلى الرياض بدعم خليجي واسع".

وختم كليب: "هل يقتنع جهابذة السياسة عندنا بان ثمة فرصة الآن يجب عدم إضاعتها؟".