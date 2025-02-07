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الراعي: دور رئيس الحكومة ليس بوسطجياً ولا يجب أن يتعثر التشكيل بسبب خلاف على اسم من هنا واسم من هناك!

7
FEBRUARY
2025
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اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال استقباله في الصرح البطريركي في بكركي ، وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي "اننا كلنا بانتظار ولادة الحكومة التي تشكل السلطة التنفيذية ،ومن الضروري اعطاؤها الثقة لأن كل يوم تأخير في تشكيلها يُعتبر خسارة للبنان".


وابدى  اسفه "للعودة إلى اسلوب تقاسم الحصص"، مشيراً إلى أن "دور رئيس الحكومة ليس بوسطجياً ولا يجب أن يتعثر التشكيل بسبب خلاف على اسم من هنا واسم من هناك  فالاستحقاقات الوطنية والمعيشية كبيرة والوطن وطننا جميعاً والسؤال لماذا يُكتب علينا البقاء آخر الشعوب؟".


واكد البطريرك  الراعي انه" زمن الأمل والرجاء والثقة برئيس الجمهورية والرئيس المكلف كبيرة ودولية ومحلية ومن الضروري ترجمتها بولادة الحكومة ".


ورأى  انه "على الشعب تقديم الدعم والتحلي بالوحدة الوطنية والولاء للبنان لا لسواه فجمال لبنان بهويته المتنوعة ، لوحة موزاييك  يجب  الحفاظ عليها".

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