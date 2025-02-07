تسمية العاصفة "أسيل" بغير محلها.. لهذا السبب!

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أصدرت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية إرشادات حول المنخفض الجوي الذي يسيطر حالياً على لبنان، موضحة أن هذا المنخفض هو من النوع الاعتيادي وليس بعاصفة.

وأكدت المصلحة أن المنخفض متوسط الفعالية، حيث لم يتضمن كثافة ثلوج كبيرة أو بردًا قارسًا أو أمطارًا غزيرة أو رياحًا قوية، وبالتالي فإن تسميته بعاصفة “أسيل” ليست دقيقة.

وأشارت إلى أن الطقس سيظل متقلبًا خلال الأسبوع المقبل، مع درجات حرارة منخفضة وأمطار متفرقة وثلوج متناثرة في بعض المناطق.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر ، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.