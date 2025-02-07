living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وفد من الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية (ELMS) يلتقي القائم بالاعمال اللبناني في باريس ورئيس البعثة اللبنانية في الاونيسكو للتأكيد على المساهمة في انجاح المبادرات التي تقوم بها الجمعية

7
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التقى وفد الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية ( ELMS)الذي يضمّ رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد والأمينة العامة للجمعية الدكتور نيكول جبارة القائم بالأعمال اللبناني في فرنسا زياد طعّان في مقرّ السفارة اللبنانية في باريس بحضور قنصل لبنان السيدة ميشيل اسمر.
انتقل بعدها الوفد الى مقرّ بعثة لبنان لدى الأونيسكو حيث عقد لقاء مع رئيسها السفير مصطفى أديب.
وقد قام الوفد بوضع القائم بالأعمال طعان والسفير أديب في جوّ النشاطات التي تقوم بها الجمعية على مستوى أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص كما وعلى صعيد المساعدات التي قامت بها الجمعية من أجل دعم النازحين اللبنانيين الذين تضرروا من الحرب الأخيرة.
وشرح الدكتور حداد أهمية العمل الذي تقوم به الجمعية الطبية ELMS لناحية دعمها للجسم الطبي في لبنان والصمود في فترة الحرب عبر ارسال معدات طبية وغيرها، وتناول حداد أيضا المساعدات التي تم توزيعها بالتعاون مع جمعية سطوح بيروت وتتضمن تقديم الدعم للتدفئة للمجتمعات في لبنان.
وقد أعرب ممثلو الدولة اللبنانية في باريس عن دعمهم الكامل لكل العمل الذي تقوم به الجمعية الطبية، مؤكدين وضع كافة الامكانات اللازمة من أجل المساهمة في إنجاح مثل هذه المبادرات التي تقودها الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   