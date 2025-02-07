"نحن ممتنون لإسرائيل".. أورتاغوس من بعبدا: الحزب لن يكون في الحكومة!

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اجتمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة في قصر بعبدا، مع نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس.



ونقلت أورتاغوس لرئيس الجمهورية تهنئة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالتوفيق في مهامه الرئاسية، مؤكدة دعم الولايات المتحدة للبنان وللبنانيين.



بعد اللقاء، قالت أورتاغوس: "لقد رأيت حماسة كبيرة من الجالية اللبنانية في أميركا بشأن مستقبل لبنان".

وأضافت، "إسرائيل هزمت حزب الله، ونحن ممتنون لها بسبب ذلك. نؤكد على عدم مشاركة الحزب في الحكومة اللبنانية الجديدة بأي شكل من الأشكال".



وأكدت أورتاغوس أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة والصداقة مع الحكومة اللبنانية الجديدة، معربة عن آمالها الكبيرة في تطور العلاقات بين البلدين. وأضافت: "نأمل أن ينتهي نفوذ حزب الله في لبنان. لا أخاف منه ولا أخشاه أبداً، فقد هُزم عسكرياً، ولن يتمكن من إرهاب المجتمع اللبناني مجدداً".