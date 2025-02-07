رسالة من البابا فرنسيس الى الرئيس جوزاف عون

A + A -

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون السفير البابوي في لبنان الكاردينال باولو بورجيا، الذي نقل اليه رسالة من البابا فرنسيس جاء فيها: "أسأل الله أن يكون لبنان شاهدًا على قيم الحوار والمصالحة والتضامن الأخوي، وأُوكِل الشعب اللبناني إلى شفاعة سيّدتنا مريم العذراء".

واضاف البابا في رسالته الى الرئيس عون : "أُعبّر عن قُربي الروحي من الشعب اللبناني العزيز، وأسأل الله أن يحفظه كنزًا للحضارة والحياة الروحية، حتى يكون دائمًا رسالة سلام وانسجام مع التنوع".



بدوره قال رئيس الجمهورية للسفير البابوي: "أعلم أن لبنان دائمًا في قلب البابا فرنسيس وصلواته، وأتطلّع إلى لقاء قريب مع قداسته"