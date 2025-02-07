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منخفض جوي جديد بإنتظارنا.. اليكم التفاصيل!

7
FEBRUARY
2025
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تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط كتل هوائية باردة مع تساقط أمطار متفرقة و ثلوج على ارتفاع 900 متر وما فوق مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حتى صباح يوم السبت حيث يستقر الطقس نسبياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة .

ومن المتوقع بحسب مصلحة الارصاد الجوية أن تتأثر المنطقة مجدداً اعتباراً من بعد ظهر يوم الأحد بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز شمال غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى صباح يوم الثلاثاء المقبل حيث يستقر الطقس تدريجياً.

والطقس المتوقع اليوم غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية مع بعض الثلوج على ارتفاع 900 متروما فوق يتخلله انفراجات واسعة خلال النهار كما تنشط الرياح أحياناً ويبقى التحذير من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 900 متر خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

اما غداً فالطقس المتوقع قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات ، يبقى الحذر من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتباراً من ارتفاع 1000 متر خلال ساعات الصباح الاولى والليل.

والاحد غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات بعد الظهر ويتحول الطقس تدريجياً الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق.

والطقس المتوقع الاثنين غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق.

 

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