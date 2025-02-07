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"فاجأناكم مو"

7
FEBRUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تأليف الحكومة: أبلغت اوساط سياسية قريبة من "الثنائي" إلى "الجمهورية"، انّ اجتماع قصر بعبدا "كان يخفي محاولة لفرض اسم الوزير الشيعي الخامس في اللحظة الاخيرة كأمر واقع على الرئيس نبيه بري، تحت شعار "فاجأناكم مو"، غير انّ بري أصرّ على رفض خيار عليا مبيض التي لا تربطها علاقة جيدة مع "الثنائي"، وعرض في المقابل اسم القاضي عبد الرضا ناصر كونه يمكن أن يشكّل تقاطعاً مع رئيسي الجمهورية والحكومة في اعتباره غير مستفز، لكن سلام اعترض عليه.

 

وأبدت الأوساط خشيتها من ان تكون المسألة أبعد من حدود الوزير الشيعي الخامس، مشيرة إلى انّه لا يجب استبعاد احتمال ان تكون الغاية من افتعال مشكلة حول هذا الاسم التلطّي خلفه، سعياً الى تحقيق هدف آخر على وقع الضغط الأميركي لتحجيم نفوذ "حزب الله" في الحكومة الجديدة والدولة عموماً.

 

وتساءلت الاوساط عمّا إذا كان هناك من يضمر محاولة إخراج "حزب الله" من الحكومة او تغيير اسم الوزير المقترح لوزارة المال ياسين جابر، او تكبيله مسبقاً بقيود سياسية. ودعت إلى ترقب زيارة الوفد الاميركي اليوم لبيروت برئاسة خليفة آموس هوكشتاين نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس، وما يمكن أن تحمله من إشارات في شأن مصير عملية تشكيل الحكومة ومستقبل الوضع في الجنوب.


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