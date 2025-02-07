باسيل لن يرضى بتمثيل «التيار» بأقل من حجمه... الحكومة المنتظرة تعرضت لضربة غير سهلة

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الأنباء الكويتية: تأليف الحكومة اللبنانية:

في معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان جهة عربية دخلت من بعيد على خط تأمين تمثيل جامع للقوى السياسية اللبنانية داخل الحكومة، وتحديدا «التيار الوطني الحر»، إلا ان رئيسه النائب جبران باسيل، قال انه لن يرضى بتمثيل «التيار» بأقل من حجمه ونيله حصصا وازنة.

وتحدثت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن «أسباب عدة لإحراج التيار تمهيدا لإخراجه، ومنها تجنب العودة إلى تحالفاته السابقة، وبالتالي عدم توفير عناصر الثلث المعطل في الحكومة، على رغم إعلان رئيسه باسيل انه لم يعد هناك تحالف بينه وبين «حزب الله»، كما ذكر ان الحديث عن ثلث معطل لم يعد له مكان».

غير ان هذا الأمر، وبحسب المصادر، «بدا واضحا، وهذا ما أشار إليه الرئيس المكلف في كلمته المكتوبة من قصر بعبدا بالقول: أعمل على تشكيل حكومة إصلاحية، ولن اسمح بتعطيل عملها، كما انها لن تحمل في داخلها إمكانية تعطيلها».

في أي حال، تعرضت الحكومة المنتظرة لضربة غير سهلة، على رغم كونها تحظى بمظلة سياسية واسعة من غالبية الكتل النيابية والأحزاب السياسية.