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عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 شباط 2025

7
FEBRUARY
2025
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الأخبار: لا حكومة خارج مسار الحرب الإسرائيلية على المقاومة وحلفائها
لبنان تحت الوصاية الأميركية- السعودية
إتفاق غزة في مهب عاصفة ترامب

 

 

 

النهار: معركة الشيعي الخامس: مقارعة بين سلام وبري... رسائل تحذير أميركية متشدّدة من مشاركة "الحزب"

 

 

 

اللواء: معركة «إستقلالية الحكومة» تتفجر على خلفية الشيعي الخامس
سلام متمسك بصلاحياته.. وإصرار أميركي على إبعاد حزب الله.. وغارات ليلاً شمال الليطاني وعلى السلسلة الشرقية

 

 

 

الجمهورية: سلام: مشي الحال وما ماشي
جنبلاط لـ "الجمهورية": أحذّر بعض الداخل من الوهم

 

 

 

البناء: حملة تراجع أميركية للتخفيف من تصريحات ترامب وتحويلها إلى مجرد فكرة / انتكاسة الولادة الطبيعيّة لحكومة سلام وانتظار موعد وشكل الولادة القيصريّة / اشتباكات الحدود الشرقيّة بين العشائر ومسلحين سوريين تنتهي بتبادل الأسرى

 

 

 

الديار: تعثر ولادة الحكومة... «شياطين» اميركية او عناد داخلي؟
سلام يُجهض توافق عون وبري على «الشيعي» الخامس
اورتاغوس في بيروت ومواجهات خطيرة على الحدود الشرقية

 

 

 

l'orient le jour: Aoun et Salam refusent de céder aux conditions de Berry

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: غزة لم تعد صالحة للسكن وسكانها عليهم الانتقال «مؤقتاً»

 

 

 

الأنباء الكويتية: العاصفة الثلجية تقطع الطرق الجبلية وتعزل بلدات على ارتفاع 1200 متر
اجتماع بعبدا الثلاثي انتهى بسيناريو غير مسبوق في تاريخ لبنان.. لا حكومة!

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