عناوين الصحف ليوم الجمعة 7 شباط 2025

A + A -

الأخبار: لا حكومة خارج مسار الحرب الإسرائيلية على المقاومة وحلفائها

لبنان تحت الوصاية الأميركية- السعودية

إتفاق غزة في مهب عاصفة ترامب

النهار: معركة الشيعي الخامس: مقارعة بين سلام وبري... رسائل تحذير أميركية متشدّدة من مشاركة "الحزب"

اللواء: معركة «إستقلالية الحكومة» تتفجر على خلفية الشيعي الخامس

سلام متمسك بصلاحياته.. وإصرار أميركي على إبعاد حزب الله.. وغارات ليلاً شمال الليطاني وعلى السلسلة الشرقية

الجمهورية: سلام: مشي الحال وما ماشي

جنبلاط لـ "الجمهورية": أحذّر بعض الداخل من الوهم

البناء: حملة تراجع أميركية للتخفيف من تصريحات ترامب وتحويلها إلى مجرد فكرة / انتكاسة الولادة الطبيعيّة لحكومة سلام وانتظار موعد وشكل الولادة القيصريّة / اشتباكات الحدود الشرقيّة بين العشائر ومسلحين سوريين تنتهي بتبادل الأسرى

الديار: تعثر ولادة الحكومة... «شياطين» اميركية او عناد داخلي؟

سلام يُجهض توافق عون وبري على «الشيعي» الخامس

اورتاغوس في بيروت ومواجهات خطيرة على الحدود الشرقية

l'orient le jour: Aoun et Salam refusent de céder aux conditions de Berry

عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: واشنطن: غزة لم تعد صالحة للسكن وسكانها عليهم الانتقال «مؤقتاً»

الأنباء الكويتية: العاصفة الثلجية تقطع الطرق الجبلية وتعزل بلدات على ارتفاع 1200 متر

اجتماع بعبدا الثلاثي انتهى بسيناريو غير مسبوق في تاريخ لبنان.. لا حكومة!