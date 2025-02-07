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أسرار الصحف ليوم الجمعة 7 شباط 2025

7
FEBRUARY
2025
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تؤكد مصادر سياسية متابعة لملف تشكيل الحكومة أن انقلاباً في موقف الرئيس المكلف نواف سلام على الاتفاق القائم بينه وبين ثنائي حركة أمل وحزب الله، في ما يتعلّق بتسمية الوزراء وأن هذا الانقلاب ثمرة تدخل أميركي مباشر نقلت وكالة رويترز تفاصيله والحاجة لإظهار الحكومة صورة هزيمة لحزب الله، وإلى جانب الموقف الأميركي خضوع لطلبات توزير لحزب كلنا إرادة على حساب نواب الطائفة السنية وتفضيل صداقات على تمثيل التيار الوطني الحرّ وتيار المردة. وتساءلت عمّا إذا كانت الحكومة سوف تستطيع أن تبصر النور في ظل هذه العقد أو أن تنال الثقة إذا تشكلت بهذه المعايير؟

 

كواليس

تشهد الساحة الإعلاميّة حرب تسريبات متبادلة بين محطة تلفزيونيّة ومرشح الرئيس المكلّف لمنصب نائب رئيس الحكومة على خلفيّة التنافس على المنصب بين رئيس المحطة والمرشح. وتشهد هذه الحرب نبشاً لمواقف وشؤون شخصيّة يعتقد البعض أنها ستؤدي إلى استبعاد الاسمين وعودة منصب رئيس الحكومة إلى اسم يختاره رئيس الجمهورية كما كانت العادة.

 

 


اللواء: أسرار

لغز
طرح مسارعة الإدارة الأميركية اسم سفيرة جديدة في بيروت، أسئلة عن مسار التغيير الجديد في السياسة التي ستعتمد في لبنان.

 

 

غمز
طُرحت في مفاوضات ما قبل الاتفاق على موعد إعلان الحكومة، أسماءُ بعضها مقرَّب من مرجع شهير، وذي تأثير قوي ومقبول إلى اليوم..

 


همس
اتخذت المصارف المركزية والاتحادية في أوروبا إجراءات للحدِّ من تأثير هجوم ترامب الجمركي على اقتصاديات العالم، ومجالات تبادل السلع..

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