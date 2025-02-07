الشرق الأوسط السعودية: «الوزير الخامس» يؤجل ولادة الحكومة اللبنانية

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أجّلت عقدة «الوزير الشيعي الخامس» ولادة الحكومة اللبنانية التي كان يتوقع أن تُعلن، أمس الخميس، إثر زيارة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون، وانضمام رئيس البرلمان نبيه بري إليهما، في خطوة بروتوكولية تسبق عادة إعلان التشكيلة الحكومية.

وأُفيد بأن إصرار برّي على تسمية ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» للوزير الشيعي الخامس، هو الذي أطاح بفرصة ولادة حكومة العهد اللبناني الجديد. في حين يحاول عون معالجة الإشكالية الأخيرة.

وفي السياق، لفتت وكالة «رويترز» إلى أن مبعوثاً أميركياً سيوجّه خلال زيارته للبنان، رسالة شديدة اللهجة إلى زعماء البلد، مفادها أن الولايات المتحدة لن تقبل نفوذاً دون قيود لـ«حزب الله» وحلفائه على عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وتتضمن الرسالة إشارة إلى أن لبنان سيتعرض لعزلة أكبر ودمار اقتصادي ما لم يشكل حكومة ملتزمة بالإصلاحات، ويلتزم بالقضاء على الفساد، والحد من نفوذ جماعة «حزب الله» المدعومة من إيران.