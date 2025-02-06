درغام عرض الأوضاع العامة مع وفد كندي في منزل السفيرة ماكولم: لدعم لبنان وتطبيق القرار 1701

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التقى رئيس "لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية ـ الكندية" النائب أسعد درغام السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي روبيرت أوليفانت، في منزل السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولم وبحضورها الى جانب القنصل جويل مونفيس والوفد المرافق، حيث جرى مناقشة أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن المتعلق بتطبيق القرار1701، وأهمية إحترام وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية، وملف عودة اللاجئين السوريين عقب سقوط النظام السوري ما ينفي مبرر بقائهم في لبنان.

وتطرق المجتمعون الى ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية الكندية بعد إنتخاب رئيس للجمهورية، كما تم إستعراض الأوضاع العامة وآخر التطورات السياسية، والعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية دعم كندا للبنان في مجال الادارة الرقمية وتطوير المؤسسات.