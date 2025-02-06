بعد أن دخلوا منزله واعتدوا عليه... "الأمن" يوقف اثنين منهم!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: "فجر يوم 03-02-2025، أقدم ثلاثة أشخاص على دخول منزل المواطن ج. خ. (مواليد 1952، لبناني) في بلدة المنصف - جبيل بهدف السرقة، حيث قاموا بالاعتداء عليه بواسطة آلة حادة على رأسه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إدخاله إلى العناية الفائقة في وضع صحي مستقر.

بناءً على التحريات والاستقصاءات التي قام بها عناصر مخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي، تم تحديد هويتي اثنين من المتورطين، وهما:

ا. ج. (مواليد 1991، لبناني) مطلوب بجرم احتيال.

ع. ع. (مواليد 2002، سوري).

في ذات اليوم، سلم (ا. ج.) نفسه، وتم توقيف (ع. ع.) في بلدة عمشيت. أما الشريك الثالث فلا يزال فارًا من العدالة.

خلال التحقيق، اعترف (ع. ع.) بالاعتداء والسرقة، حيث أقدموا على سرقة هاتفين خلويين من منزل الضحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين وأودعوا السجن بناءً على إشارات القضاء المختص، بينما العمل مستمر للقبض على المتورط الثالث".