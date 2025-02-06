الخوري قام بجولة على المرجعيات الروحية والدبلوماسية في كندا

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قام نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية السيد غسان الخوري بجولة على المرجعيات الروحية و الدبلوماسية يرافقه منسق عام كولكو كندا ومنسق هيئة كولكو مونتريال السيد أنطوان مناسا ، السيدة عبير شمعون مسؤولة الانتخابات، السيد فادي القسيس مسؤول لجنة الشباب و السيد سايد ملحم مستشار الشؤون السياسية وذلك نهار الثلاثاء ٤ شباط ٢٠٢٥.

استهلت الجولة كالتالي:

- لقاء مع قنصل لبنان العام في مونتريال السيد أنطوان عيد.

- ⁠لقاء مع سيادة المطران بولس أنطوان ناصيف أسقف ابرشية السريان الكاثوليك في كندا.

- ⁠لقاء مع سيادة المطران ميلاد جاويش أسقف الروم الملكيين الكاثوليك في كندا.

- ⁠لقاء مع سيادة المطران مروان بول تابت أسقف ابرشية كندا المارونية.

بالختام كان يوماً مكثفاً شهد حوارات عدّة تناولت مواضيع محورية ذات أبعاد سياسية، ثقافية و دينية.