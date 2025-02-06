living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المنخفض الجوي مستمر حتى هذا اليوم.. والثلوج تتدنى!

6
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يؤثر على لبنان منخفض جوي يترافق مع كتل هوائية باردة جدا قطبية المصدر، يستمر لغاية يوم غد الجمعة بطقس بارد جداً ومثلج، حيث تتدنى الثلوج الى البقاع وما دون عتبة الـ١٠٠٠ متر بقليل اليوم وغدا، خصوصا شمالاً.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٦ ساحلا وبين ١ و١١بقاعاً وبين ٢ و٩ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: غير مستقر بارد جدا وممطر خاصة قبل الظهر مع برق ورعد، فيما تضعف الامطار مساء وتتساقط الثلوج على ٩٠٠ متر وادنى بقليل شمالا
- الرياح: شمالية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و .٩ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: سيئ
- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غير مستقر بارد جدا مع امطار محلية خفيفة وثلوج خفيف على الـ٩٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٧ و١٢ ساحلا وبين -٢ و ٨ بقاعاً وبين صفر و٤ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

السبت: متقلب غائم حزئيا مع احتمال ضئيل لامطار محلية خفيفة والحرارة تتراوح ٧ و١٣ ساحلا وبين -٢ و٩ بقاعاً وبين ١ و٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٢٩ و٤٠ كم/س.

 LBCI

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   