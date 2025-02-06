المنخفض الجوي مستمر حتى هذا اليوم.. والثلوج تتدنى!

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يؤثر على لبنان منخفض جوي يترافق مع كتل هوائية باردة جدا قطبية المصدر، يستمر لغاية يوم غد الجمعة بطقس بارد جداً ومثلج، حيث تتدنى الثلوج الى البقاع وما دون عتبة الـ١٠٠٠ متر بقليل اليوم وغدا، خصوصا شمالاً.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٩ و١٦ ساحلا وبين ١ و١١بقاعاً وبين ٢ و٩ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غير مستقر بارد جدا وممطر خاصة قبل الظهر مع برق ورعد، فيما تضعف الامطار مساء وتتساقط الثلوج على ٩٠٠ متر وادنى بقليل شمالا

- الرياح: شمالية غربية قوية وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و .٩ ٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: سيئ

- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ١٩

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: غير مستقر بارد جدا مع امطار محلية خفيفة وثلوج خفيف على الـ٩٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٧ و١٢ ساحلا وبين -٢ و ٨ بقاعاً وبين صفر و٤ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٣٠ و٥٠ كم/س.

السبت: متقلب غائم حزئيا مع احتمال ضئيل لامطار محلية خفيفة والحرارة تتراوح ٧ و١٣ ساحلا وبين -٢ و٩ بقاعاً وبين ١ و٥ على الـ١٠٠٠ متر، الرياح شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة بين ٢٩ و٤٠ كم/س.

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