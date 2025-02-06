إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة!

A + A -

أفاد التحكم المروري صباح اليوم الخميس، أن الطرقات التالية أصبحت غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وهي:

طريق عيناتا الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

طريق العاقورة حدث بعلبك مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

طريق الهرمل سير الضنية مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

طريق الهرمل القبيات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

طريق معاصر الشوف كفريا مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

طريق ترشيش زحلة مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

أما طريق ضهر البيدر فهي سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.