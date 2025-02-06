«أسيل» وصلت

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الجمهورية: ضربت العاصفة «أسيل» لبنان أمس، حاملةً معها أمطاراً غزيرة ورياحاً ناشطة وصلت سرعتها إلى 80 كم/س، ما أدّى إلى ارتفاع موج البحر وتشكّل السيول على الطرق مع انجراف التربة، فيما غطّت الثلوج المرتفعات بدءاً من 1600 متر، وتدنت إلى 900 متر شمالاً صباح أمس.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية بأنّ العاصفة، وهي الأولى لهذا العام، ناتجة من منخفض جوي قادم من البحر الأسود، وقد تسبّبت بضباب كثيف أعاق الرؤية في المناطق الجبلية، خصوصاً على طريق ضهر البيدر، وسط تحذيرات للسائقين من خطر الجليد الذي يتشكّل ليلاً مع استمرار الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع.