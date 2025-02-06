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عناوين الصحف ليوم الخميس 6 شباط 2025

6
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الأخبار: سلام ينتظر إتصلات اليوم لتثبيت الشيعي الخامس وسنّة الشمال

حل عقدة" القوات": تمثيل صوري لمعراب؟
سلام ترامب... إخضعوا تنجوا!

 

 

 

 

النهار: إختراق في الحصة "القواتية" لم يستكمل الولادة ردٌ حازم لسلام: لن أفرّط بالمعايير ولا بالثقة

 

 

 


الجمهورية: "التأليف" يقترب من لحظة الحسم
"أسيل" تطلق شتاءً متأخرًا

 

 



اللواء: حكومة سلام على طاولة التدقيق: حصة وازنة «للقوات».. والتعطيل ممنوع
الرئيس المكلف: أواجه حملات عدة ولن أتراجع عن وزراء إصلاح.. ومهمة صعبة تواجه موفدة ترامب

 

 

 

 

البناء: عاصفة رفض عربي وإسلامي وعالمي لأطروحات ترامب عن الضم والتهجير / الوعود الأميركية توحّد قادة الكيان وتمنح خشبة خلاص لبقاء حكومة نتنياهو / تساؤلات تواجه سلام عن تمييز «كلنا إرادة» واستبعاد الاعتدال والتيار الحر

 

 

 

 

الديار: من يزرع الالغام بوجه العهد؟ عون وسلام يعملان على صيغة غير تقسيمية
مقترح ترامب بغزة هدفه التغيير الديمغرافي... ولبنان والاردن الاكثر تضرراً!

 

 

 

 

l'orient le jour: Formation du gouvernement : sprint final... sauf surprise de dernière minute

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: «ارتباك وارتياب» في الحزب الجمهوري بعد تصريحات ترمب عن غزة

 

 


الأنباء الكويتية: عون طلب دعم فرنسا لموقف لبنان الداعي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة .. والرئيس المكلف: لن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية لتعطيل عملها
ثقة «وازنة» تنتظر الحكومة وسلام: أواجه حسابات يصعب على البعض التخلي عنها

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