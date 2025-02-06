عناوين الصحف ليوم الخميس 6 شباط 2025

الأخبار: سلام ينتظر إتصلات اليوم لتثبيت الشيعي الخامس وسنّة الشمال
حل عقدة" القوات": تمثيل صوري لمعراب؟
سلام ترامب... إخضعوا تنجوا!
النهار: إختراق في الحصة "القواتية" لم يستكمل الولادة ردٌ حازم لسلام: لن أفرّط بالمعايير ولا بالثقة
الجمهورية: "التأليف" يقترب من لحظة الحسم
"أسيل" تطلق شتاءً متأخرًا
اللواء: حكومة سلام على طاولة التدقيق: حصة وازنة «للقوات».. والتعطيل ممنوع
الرئيس المكلف: أواجه حملات عدة ولن أتراجع عن وزراء إصلاح.. ومهمة صعبة تواجه موفدة ترامب
البناء: عاصفة رفض عربي وإسلامي وعالمي لأطروحات ترامب عن الضم والتهجير / الوعود الأميركية توحّد قادة الكيان وتمنح خشبة خلاص لبقاء حكومة نتنياهو / تساؤلات تواجه سلام عن تمييز «كلنا إرادة» واستبعاد الاعتدال والتيار الحر
الديار: من يزرع الالغام بوجه العهد؟ عون وسلام يعملان على صيغة غير تقسيمية
مقترح ترامب بغزة هدفه التغيير الديمغرافي... ولبنان والاردن الاكثر تضرراً!
l'orient le jour: Formation du gouvernement : sprint final... sauf surprise de dernière minute
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «ارتباك وارتياب» في الحزب الجمهوري بعد تصريحات ترمب عن غزة
الأنباء الكويتية: عون طلب دعم فرنسا لموقف لبنان الداعي إلى الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة .. والرئيس المكلف: لن أسمح بأن تحمل في داخلها إمكانية لتعطيل عملها
ثقة «وازنة» تنتظر الحكومة وسلام: أواجه حسابات يصعب على البعض التخلي عنها